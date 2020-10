Coronavirus, oggi in Italia 5.372 casi positivi: è record dal 28 marzo, ma sono quasi tutti asintomatici. Lombardia sfiora quota 1.000, tutti i DATI e i DETTAGLI (Di venerdì 9 ottobre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 28 morti, 1.186 guariti e 5.372 nuovi casi su 129.471 tamponi. oggi è risultato positivo il 4,14% dei tamponi effettuati, in netto aumento rispetto ai giorni scorsi. Era addirittura dal 28 marzo che non avevamo un aumento così significativo di nuovi casi giornalieri, ma abbiamo già scritto e ribadito mille volte che in quel periodo si faceva meno di un decimo dei tamponi di oggi, quindi era nota soltanto una piccolissima parte delle persone realmente contagiate. oggi le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore incistati 28 morti, 1.186 guariti e 5.372 nuovisu 129.471 tamponi.è risultato positivo il 4,14% dei tamponi effettuati, in netto aumento rispetto ai giorni scorsi. Era addirittura dal 28che non avevamo un aumento così significativo di nuovigiornalieri, ma abbiamo già scritto e ribadito mille volte che in quel periodo si faceva meno di un decimo dei tamponi di, quindi era nota soltanto una piccolissima parte delle persone realmente contagiate.le Regioni con il più alto numero di nuovi...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi, bollettino covid 9 ottobre. Emilia Romagna, notizie e dati il Resto del Carlino Coronavirus, il bollettino di oggi 9 ottobre: 5.372 nuovi casi e 28 vittime

Peggiora la situazione Covid in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.530 tamponi. Sono stati registrati 85 nuovi casi positivi. Si conferma così il tr ...

Coronavirus, De Luca: “Con mille casi e 200 guariti al giorno sarà lockdown”

"Se hai 800 positivi al giorno arriviamo alla chiusura di tutto", sottolinea il governatore campano Vincenzo De Luca in una diretta Facebook NAPOLI – “Entriamo nella fase D, cioè quella del contagio e ...

