Coronavirus, nuovo picco di contagi e ricoveri nelle ultime 24 ore. Preoccupano due regioni (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono ancora in aumento i contagi da Coronavirus in Italia. È quanto riporta il Ministero della Salute nel bollettino ufficiale delle ore 17. Dati che Preoccupano, perché nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (giovedì 8 ottobre erano stati 4.458). I decessi sono 28, mentre ieri erano stati 22. Il dato dei decessi di oggi porta il totale a 36.111 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 129.471 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 387, con un incremento di 29 unità. La Campania si conferma la regione con il più alto di terapie intensive, 63. A seguire il Lazio con 57 e la Lombardia con 44.



Preoccupano i dati relativi alla regione Lombardia, dove i nuovi positivi da ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono ancora in aumento idain Italia. È quanto riporta il Ministero della Salute nel bollettino ufficiale delle ore 17. Dati che, perché24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (giovedì 8 ottobre erano stati 4.458). I decessi sono 28, mentre ieri erano stati 22. Il dato dei decessi di oggi porta il totale a 36.111 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 129.471 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 387, con un incremento di 29 unità. La Campania si conferma la regione con il più alto di terapie intensive, 63. A seguire il Lazio con 57 e la Lombardia con 44.i dati relativi alla regione Lombardia, dove i nuovi positivi da ...

La7tv : #ottoemezzo Il Ministro @AlfonsoBonafede lancia il suo appello per evitare un nuovo #lockdown: 'Anche nelle case pr… - Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi giornalieri di coronavirus a livello globale: nelle ultime 24 ore i contagi nel mondo sono sta… - Agenzia_Ansa : Nuovo record di contagi da Covid-19 a livello globale. In 24 ore, stando ai dati forniti dall'Oms si sono registrat… - nicola_vecchio : RT @Libero_official: Seconda ondata, per il virologo Fabrizio #Pregliasco si viaggia verso un 'secondo #lockdown', che però 'non sarà total… - serenel14278447 : Ecco il bollettino: 5.372 nuovi casi e 28 morti. Male la Lombardia. Nuovo record di tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo picco in Puglia: 249 contagi. Positivo anche operaio dell'ex Ilva di Taranto La Repubblica Coronavirus in Italia, crescono ancora i contagi: +5.372

Il ministero della Salute ha divulgato il bollettino quotidiano coi numeri dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese: 28 le vittime nelle ultime 24 ore ...

Arriva un progetto di legge targato Pd per promuovere l’imprenditoria femminile

Obiettivo: creare un fondo nazionale per rispondere alla «insufficiente presenza di donne nell’imprenditoria». Nel trimestre aprile-giugno 2020 le nuove imprese di donne sono state 10mila in meno risp ...

Il ministero della Salute ha divulgato il bollettino quotidiano coi numeri dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese: 28 le vittime nelle ultime 24 ore ...Obiettivo: creare un fondo nazionale per rispondere alla «insufficiente presenza di donne nell’imprenditoria». Nel trimestre aprile-giugno 2020 le nuove imprese di donne sono state 10mila in meno risp ...