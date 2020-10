Coronavirus: nuovo Dpcm atteso per il 15 ottobre con altre restrizioni (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Dpcm dello scorso 7 ottobre ha portato solo la novità dell’obbligo delle mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale. Un modo per prendere tempo, visto che a quanto sempre per giovedì 15 ottobre è atteso un Dpcm più corposo che potrebbe prevedere nuove restrizioni per la cittadinanza. Lo scorso 8 ottobre c’è stato un boom di contagi con il superamento della soglia di 4500 positivi. Proprio in virtù di tale aumento in molti attendono le nuove restrizioni del Governo per limitare il diffondersi dei contagi. Conte rassicura dicendo che non è previsto un nuovo lockdown nazionale ma intanto mini loskdown territoriali sono stati già ... Leggi su pensioniefisco (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildello scorso 7ha portato solo la novità dell’obbligo delle mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale. Un modo per prendere tempo, visto che a quanto sempre per giovedì 15unpiù corposo che potrebbe prevedere nuoveper la cittadinanza. Lo scorso 8c’è stato un boom di contagi con il superamento della soglia di 4500 positivi. Proprio in virtù di tale aumento in molti attendono le nuovedel Governo per limitare il diffondersi dei contagi. Conte rassicura dicendo che non è previsto unlockdown nazionale ma intanto mini loskdown territoriali sono stati già ...

