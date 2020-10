Coronavirus nell' Italia Under 21 | rinviata la partita con l' Islanda

(Di venerdì 9 ottobre 2020) La Uefa ha rinviato la21 , prevista oggi per le 17.30 di oggi per le qualificazioni ai Campionati Europei di categoria, dopo la positivit di quattro calciatori azzurri, ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Gimbe: “Nell’ultima settimana +444 ricoveri e +32 in terapia intensiva. Prime spie rosse nelle regioni… - TgrPiemonte : #Coronavirus, il Piemonte ha l'indice di contagiosità Rt più alto d'Italia. Nell'ultimo monitoraggio, è arrivato a… - Chiariello_CS : RT @allgoalsnapoli: Notizie, interviste e approfondimenti nell'appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show. @Chiariello_CS @MarcoGi… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo. Oltre 338mila casi in 24 ore. Gli Usa hanno superato quota 7,6 milioni e… - allgoalsnapoli : Notizie, interviste e approfondimenti nell'appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show. @Chiariello_CS… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nell

Il Mattino

La prima sezione del Tar ha confermato la sospensione degli articoli 10, 11 e 12 dell’ordinanza Solinas n. 43/2020 sui test obbligatori per chi arriva sull’isola. Per il Tar le prescrizioni impugnate, ...Tutti i segreti dietro all'app "addormentata": nonostante i sette milioni di download, in molti non sanno ancora come usarla concretamente ...