Coronavirus nel Lazio | oggi 387 nuovi casi e sei morti | i dati Asl di oggi | venerdì 9 ottobre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 ottobre 2020)si registrano 387e seinela causa del Covid-19. «Bisogna mantenere alta l’attenzione ci attenderanno settimane molto difficili. Rapporto positivi / tamponi pari al 2.7%. Valore RT a 1.19. Sul dato odierno pesa il focolaio della casa di riposo di Concerviano (RI) e idi Viterbo dove si tiene vertice con Asl, Prefetto e i sindaci di Ronciglione, Nepi, Civita Castellana, Vetralla e Viterbo», ha commentato Alessio D’Amato, Assessore Regionale alla Sanità. Queste le variazioni rispetto alle ultime 24 ore: attualmente positivi 9.186 (+334), ricoverati non in terapia intensiva 853 (+32), ricoverati in terapia intensiva 57 (+2), pazienti in isolamento 8276 (+300),966 (+6), ...