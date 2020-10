Coronavirus | Molteni | “Lo stato d’emergenza? Non vorrei fosse uno strumento per tenere il Paese sotto scacco della paura”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Nicola, deputatoLega, è intervenuto ai microfonitrasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla proroga dellodi emergenza – “Il governo ha prorogato lodi emergenza senza spiegare se viun’effettiva reale emergenza –ha affermato-. La maggioranza non è riuscita neanche a garantire il numero legale in Parlamento. Ci sono altri Paesi europei che hanno numeri ben più elevati dell’Italia e i governi non hanno avocato a se poteri straordinari. Ci si può confrontare in Parlamento con tutte le forze politiche e mettere in campo tutte le misure ...