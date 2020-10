Coronavirus, Merkel: 'Nuove restrizioni se la situazione non migliora' (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Germania adotterà ulteriori misure restrittive nel caso in cui la curva dei contagi da Coronavirus non si stabilizzasse. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel all'indomani del record di contagi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Germania adotterà ulteriori misure restrittive nel caso in cui la curva dei contagi danon si stabilizzasse. Lo ha detto la cancelliera Angelaall'indomani del record di contagi ...

TgLa7 : #coronavirus, Merkel: nuove restrizioni se la situazione non migliora. 'Entro 10 giorni', avverte la cancelliera te… - rugiada71 : RT @ultimenotizie: La #Germania adotterà ulteriori misure restrittive nel caso in cui la curva dei contagi da #coronavirus non si stabilizz… - FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: La #Germania adotterà ulteriori misure restrittive nel caso in cui la curva dei contagi da #coronavirus non si stabilizz… - Filo2385Filippo : RT @TgLa7: #coronavirus, Merkel: nuove restrizioni se la situazione non migliora. 'Entro 10 giorni', avverte la cancelliera tedesca https:/… - EffimeraAlkimia : RT @ultimenotizie: La #Germania adotterà ulteriori misure restrittive nel caso in cui la curva dei contagi da #coronavirus non si stabilizz… -