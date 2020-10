Coronavirus, l’Australia chiude le frontiere fino alla fine del 2021 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Redazione L’Australia chiude le frontiere fino alla fine del 2021 o almeno fino all’arrivo del vaccino. Questa la linea dura del governo australiano contro l’emergenza Coronavirus. Nonostante si stimino già perdite per 20 miliardi di euro solo negli ultimi sei mesi, il Paese guidato da Scott Morrison ha deciso di limitare i viaggi in entrata e … Coronavirus, l’Australia chiude le frontiere fino alla fine del 2021 Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 9 ottobre 2020) Redazione L’Australialedelo almenoall’arrivo del vaccino. Questa la linea dura del governo australiano contro l’emergenza. Nonostante si stimino già perdite per 20 miliardi di euro solo negli ultimi sei mesi, il Paese guidato da Scott Morrison ha deciso di limitare i viaggi in entrata e …, l’AustralialedelImpronta Unika.

