Coronavirus, l'appello dell'Iss: "Necessario mantenere comportamenti rigorosi" (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – "Si e' ormai concretizzato un passaggio di fase epidemico in Italia con aumento consecutivo di casi da 10 settimane e, per la prima volta, segnali di criticita' significativi relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese. Si osserva un notevole carico dei servizi territoriali che va monitorato per i suoi potenziali riflessi sui servizi assistenziali. Contestualmente si assiste a un rafforzamento delle misure, in particolare relative all'utilizzo delle mascherine anche in luoghi all'aperto. È necessario evitare eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati. È obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi (in particolare il distanziamento fisico e l'uso delle mascherine) al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e piu' rapido peggioramento dell'epidemia". Cosi' in un comunicato l'Iss.

