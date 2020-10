Coronavirus | la Svizzera inserisce 4 regioni italiane nella lista rossa

(Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ salito a quattro il numero diinserite dalladei Paesi e delle aree ad alto rischio di contagio da: oltre alla Liguria, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha aggiunto oggi la Campania, la Sardegna ed il Veneto. L’elenco aggiornato, che sarà valido dal 12 ottobre, comprende un totale di 61 Paesi e 28. Chi torna inda tali zone deve mettersi in quarantena al ritorno.L'articolo MeteoWeb.

D'ora in avanti sono infatti considerati a rischio per la loro situazione epidemiologica legata al Covid-19 il Land di Berlino e quello di ... che obbliga alla quarantena chi rientra in Svizzera dopo ...E' salito a quattro il numero di Regioni italiane inserite dalla Svizzera nella lista dei Paesi e delle aree ad alto rischio di contagio da coronavirus. Oltre alla Liguria, l'Ufficio federale della ...