Coronavirus, la linea dell’Australia: “Frontiere chiuse per tutto il 2021, fino al vaccino” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Frontiere chiuse per tutto il 2021, quanto meno fino all’arrivo del vaccino. È questa la linea del governo australiano, confermata dal ministro del Tesoro, Josh Frydenberg. Niente turismo, accesso vietato per chi viene dall’estero – studenti inclusi – e anche gli australiani non potranno lasciare il Paese. Il tutto per contenere la pandemia di Coronavirus che finora è stata gestita con attenzione, con soltanto 27.182 contagi e 897 morti. È da marzo che l’Australia ha deciso una rigida stretta sugli arrivi, e anche i cittadini australiani devono chiedere il permesso per partire. Possono però rientrare, anche se al ritorno devono pagarsi la quarantena in un hotel prima di raggiungere casa. Inoltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Frontiereperil, quanto menoall’arrivo del vaccino. È questa ladel governo australiano, confermata dal ministro del Tesoro, Josh Frydenberg. Niente turismo, accesso vietato per chi viene dall’estero – studenti inclusi – e anche gli australiani non potranno lasciare il Paese. Ilper contenere la pandemia dichera è stata gestita con attenzione, con soltanto 27.182 contagi e 897 morti. È da marzo che l’Australia ha deciso una rigida stretta sugli arrivi, e anche i cittadini australiani devono chiedere il permesso per partire. Possono però rientrare, anche se al ritorno devono pagarsi la quarantena in un hotel prima di raggiungere casa. Inoltre ...

sandrolabanti : @AndreaOrlandosp il “romano” è inquietante, definisce bene la linea del @pdnetwork cioè: #fasciocomunista… - La7tv : #tagada L'infettivologo Alessandro Perrella (Unità di crisi #COVID Campania) commenta la situazione #Coronavirus: '… - FilomenaGallo55 : RT @vaticannews_it: #8ottobre #Nelmondo @PaxChristi #FratelliTutti spunto per nonviolenza Restauro antico Ospitale di San Pellegrino #Brug… - LuigiF97101292 : RT @LucaGattuso: In questo grafico la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La linea è la… - viralvideovlogs : RT @LucaGattuso: In questo grafico il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute. La line… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus linea Coronavirus, Musumeci su nuovo lockdown: “Linea più dura la decidono i numeri” ilSicilia.it Coronavirus-italia-news-ultime-notizie-aggiornamenti-9-ottobre

Un focolaio di Coronavirus è scoppiato nella casa residenza per anziani ... Lunedì uno degli ospiti aveva qualche linea di febbre ed è stato immediatamente sottoposto al tampone che ha dato poi esito ...

Coronavirus, positiva alunna di 9 anni dell'Ic "Garibaldi"

Secondo caso covid in una scuola di Agrigento. Si tratta di una bambina di nove anni iscritta alla scuola Garibaldi è positiva al Coronavirus. L’esito del tampone è arrivato oggi dopo che la bambina e ...

Un focolaio di Coronavirus è scoppiato nella casa residenza per anziani ... Lunedì uno degli ospiti aveva qualche linea di febbre ed è stato immediatamente sottoposto al tampone che ha dato poi esito ...Secondo caso covid in una scuola di Agrigento. Si tratta di una bambina di nove anni iscritta alla scuola Garibaldi è positiva al Coronavirus. L’esito del tampone è arrivato oggi dopo che la bambina e ...