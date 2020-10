Coronavirus. La bufala dei 10 bambini ricoverati a Vienna per un’infezione fungina dovuta alla mascherina (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (9 ottobre)Il 7 ottobre 2020 l’utente @AndryWebber, che nel nickname presenta un riferimento al movimento QAnon, pubblica un tweet in cui sostiene che un medico di Vienna (Austria) – senza dire chi – sosterrebbe che ci siano 10 bambini ricoverati in ospedale per un’infezione polmonare fungina dovuta alla mascherina, utilizzata per contrastare la diffusione del nuovo Coronavirus. Si tratta dell’ennesima bufala sanitaria che terrorizza i genitori. Avevamo già parlato, in un articolo precedente, delle bufale su bambini e mascherine provenienti dalla Germania e ora dobbiamo passare a quelle austriache. Come nei ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (9 ottobre)Il 7 ottobre 2020 l’utente @AndryWebber, che nel nickname presenta un riferimento al movimento QAnon, pubblica un tweet in cui sostiene che un medico di(Austria) – senza dire chi – sosterrebbe che ci siano 10in ospedale per un’infezione polmonare, utilizzata per contrastare la diffusione del nuovo. Si tratta dell’ennesimasanitaria che terrorizza i genitori. Avevamo già parlato, in un articolo precedente, delle bufale sue mascherine provenienti dGermania e ora dobbiamo passare a quelle austriache. Come nei ...

"Un'ipotesi interessante, ma che ha certamente bisogno di conferme". A fare chiarezza sulla notizia secondo cui alcuni tipi di tumore produrrebbero sostanze protettive nei confronti del Sars-CoV-2 è l ...

