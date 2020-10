Coronavirus Italia, bollettino 9 ottobre: 5.372 nuovi casi su oltre 129mila tamponi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Aumentano i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia in 24 ore: sono 5.372, contro i 4.458 di ieri, a fronte anche di un incremento nei tamponi, che sono stati 129.741 (ieri 128.098). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 9 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). I ricoverati in terapia intensiva sono 387 (+29). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 ottobre 2020) Aumentano idi Covid-19 registrati inin 24 ore: sono 5.372, contro i 4.458 di ieri, a fronte anche di un incremento nei, che sono stati 129.741 (ieri 128.098). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 9(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). I ricoverati in terapia intensiva sono 387 (+29).

