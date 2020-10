Coronavirus, Iss: “Accelera il peggioramento, per la prima volta segnali di criticità significativa. Essenziale evitare aggregazioni” (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Italia si è concretizzato un passaggio di fase dell’epidemia, con un aumento consecutivo di casi da 10 settimane e, “per la prima volta, segnali di criticità significativi relativi alla diffusione del virus” Sars-Cov-2, che ormai circola in tutto il Paese. L’analisi è contenuta nel monitoraggio settimanale realizzato da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sul periodo 28 settembre-4 ottobre, con dati aggiornati al 6 ottobre. Iss e ministero esortano a mantenere “comportamenti rigorosi”, rilevando che si osserva “un notevole carico dei servizi territoriali che va monitorato per i suoi potenziali riflessi sui servizi assistenziali”. E’ “Essenziale evitare eventi ed iniziative a rischio aggregazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Italia si è concretizzato un passaggio di fase dell’epidemia, con un aumento consecutivo di casi da 10 settimane e, “per ladi criticità significativi relativi alla diffusione del virus” Sars-Cov-2, che ormai circola in tutto il Paese. L’analisi è contenuta nel monitoraggio settimanale realizzato da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sul periodo 28 settembre-4 ottobre, con dati aggiornati al 6 ottobre. Iss e ministero esortano a mantenere “comportamenti rigorosi”, rilevando che si osserva “un notevole carico dei servizi territoriali che va monitorato per i suoi potenziali riflessi sui servizi assistenziali”. E’ “eventi ed iniziative a rischio aggregazione ...

