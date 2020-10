Coronavirus | Ippolito Cts | «Non ci aspettavamo questi dati | siamo preoccupati Dobbiamo alzare il livello di attenzione»

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (9 ottobre)Giuseppe, direttore scientifico dell’istituto Lazzaro Spallanzani e membro del Comitato tecnico-scientifico (Cts), non usa mezzi termini e mostra tutta la sua preoccupazione per l’attuale situazione epidemiologica in Italia. Solo ieri sono stati registrati 4.458 casi diin 24 ore. «Non ci. Quasi mille in più rispetto al giorno precedente a fronte di 5mila tamponi in più sono tanti», ha dettoal Corriere della Sera. «Non bisogna abbassare ildi» Al momento ildi ospedalizzazione e occupazione delle terapie intensive «è controllato in ...