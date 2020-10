Coronavirus: in Veneto altra giornata nera, +595 contagi in un giorno (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un’altra giornata negativa in Veneto sul fronte Coronavirus: sono stati registrati 591 contagi in più rispetto a ieri. Il dato degli infetti dall’inizio dell’epidemia ha superato la quota psicologica dei 30mila (30.504), con incrementi soprattutto nelle province di Venezia (+131), e Treviso (+120). La Regione ha confermato che si contano anche 3 vittime, per un dato complessivo di 2.209 morti (tra ospedali e case di riposo). Crescita contenuta nei ricoveri, 304 (+7) e nelle terapie intensive, 30 (+1).L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un’negativa insul fronte: sono stati registrati 591in più rispetto a ieri. Il dato degli infetti dall’inizio dell’epidemia ha superato la quota psicologica dei 30mila (30.504), con incrementi soprattutto nelle province di Venezia (+131), e Treviso (+120). La Regione ha confermato che si contano anche 3 vittime, per un dato complessivo di 2.209 morti (tra ospedali e case di riposo). Crescita contenuta nei ricoveri, 304 (+7) e nelle terapie intensive, 30 (+1).L'articolo MeteoWeb.

SkyTG24 : Coronavirus Veneto, balzo dei contagi: +491 casi in un giorno - sole24ore : Coronavirus, test rapidi: dopo la scuola si faranno dal medico di famiglia. Veneto apripista - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirus bollettino #veneto 09.10 Nuovi casi 595 Guariti 201 Decessi 3 Ric.rispetto ore8 di ieri Positivi t.i.+2 tot 21… - veneziatoday : Coronavirus, trend in crescita: 115 nuovi casi più di ieri sera in provincia di Venezia - waltergianno : #Covid19 in #Italia. Ultime 24 ore: nuovi casi e morti. ? #Veneto: 595 (ieri 491) e 3. ? #Marche: 49 (ieri 66) e 0… -