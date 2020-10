Coronavirus, in Uk oltre 13mila nuovi contagi. In Europa più di 100mila casi in un giorno: non è mai successo (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Europa i contagi da Coronavirus sono aumentati costantemente nell’ultima settimana, e nelle ultime 24 ore sono stati più di 100mila. Mai così tanti in un solo giorno. Intanto il Regno Unito, sebbene registri una flessione rispetto al picco delle 17.400 infezioni di ieri, raggiunge numeri ancora molto preoccupanti con 13.864 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore e 87 morti. Ed è in leggero calo anche l’indice di contagio, tra 1,2 e l’1,5 rispetto all’1,3-1,6 della scorsa settimana. Guardando alla Spagna, visto l’avanzare della pandemia a Madrid, il Consiglio straordinario dei ministri ha dichiarato per 15 giorni lo stato di emergenza nella regione. Mostrano invece segni di rallentamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Indasono aumentati costantemente nell’ultima settimana, e nelle ultime 24 ore sono stati più di. Mai così tanti in un solo. Intanto il Regno Unito, sebbene registri una flessione rispetto al picco delle 17.400 infezioni di ieri, raggiunge numeri ancora molto preoccupanti con 13.864diin 24 ore e 87 morti. Ed è in leggero calo anche l’indice dio, tra 1,2 e l’1,5 rispetto all’1,3-1,6 della scorsa settimana. Guardando alla Spagna, visto l’avanzare della pandemia a Madrid, il Consiglio straordinario dei ministri ha dichiarato per 15 giorni lo stato di emergenza nella regione. Mostrano invece segni di rallentamento ...

Continuano ad avanzare inesorabili i contagi da coronavirus Sars-Cov2 in Italia: i nuovi contagiati sono 5.372, portando il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia a 343.770. I morti, sempre in 24 o ...

Usa: Fauci, rischio 300-400mila morti se non agiamo bene (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ott - In tema di Coronavirus, nonostante il tentativo di Trump di minimizzare i rischi, la situaz ...

