Coronavirus in Toscana: tre morti e 483 nuovi contagi (anche 33 suore), oggi 9 ottobre. Allarme rosso (Di venerdì 9 ottobre 2020) FIRENZE – E' Allarme rosso. Tre morti da Coronavirus in Toscana, oggi 9 ottobre, e un'escalation incredibile di nuovi contagi: addirittura 483 (289 identificati in corso di tracciamento e 194 da attività di screening). 33 sono suore che risiedono in un convento. 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. Il 39% della casistica è un …

