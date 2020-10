Coronavirus in Toscana, la Regione pronta a distribuire 8 milioni di mascherine gratuite (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il numero dei contagiati cresce anche nella nostra Regione: il nuovo presidente Giani ha preso decisioni anche per tamponi e test rapidi Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il numero dei contagiati cresce anche nella nostra: il nuovo presidente Giani ha preso decisioni anche per tamponi e test rapidi

regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #8ottobre ?? 339 nuovi casi ?? 9.050 tamponi eseguiti ?? 159 ricoverati (+8 da ieri) ?? 2… - jakoooo : @whenredisblack @semanthide3 @fattoquotidiano - bizcommunityit : Coronavirus in Toscana, 339 nuovi casi, nessun decesso - fseviareggio : RT @iltirreno: Coronavirus: la Regione Toscana pronta ad una nuova distribuzione di mascherine gratuite - infoitinterno : Coronavirus Toscana Nord Ovest, 109 nuovi positivi. La metà in provincia di Pisa -