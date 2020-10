Coronavirus, in Lombardia boom di nuovi casi: quasi mille contagiati in 24 ore (ieri +683). Salgono terapie intensive (+3) e ricoveri ordinari (+10) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (9 ottobre)Il bollettino del 9 ottobre Salgono ancora i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia: oggi sono +983 per un totale di 110.852 casi. ieri, invece, erano +683. Nelle ultime 24 ore si registra una vittima per un totale di 16.980 morti dall’inizio della pandemia. Anche ieri era stato segnalato un decesso. Oggi il numero di pazienti in terapia tensiva è 44 (+3) mentre ieri +41 (+1). 371 i ricoveri ordinari (+10), ieri 361 (+22). I dimessi e i guariti sono 82.744 (+260), gli attualmente positivi 11.128 (+722) mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 10.713 persone (+709). Il numero di tamponi ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (9 ottobre)Il bollettino del 9 ottobreancora idiin: oggi sono +983 per un totale di 110.852, invece, erano. Nelle ultime 24 ore si registra una vittima per un totale di 16.980 morti dall’inizio della pandemia. Ancheera stato segnalato un decesso. Oggi il numero di pazienti in terapia tensiva è 44 (+3) mentre+41 (+1). 371 i(+10),361 (+22). I dimessi e i guariti sono 82.744 (+260), gli attualmente positivi 11.128 (+722) mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 10.713 persone (+709). Il numero di tamponi ...

