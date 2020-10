Coronavirus, in Germania e Russia nuovo boom contagi (Di venerdì 9 ottobre 2020) . Nel mondo non vi sono mai stati tanti nuovi positivi come ora Crescono i contagi in tutto il mondo, dove non vi sono mai stati così tanti nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore, infatti, a livello globale, si sono registrati 338.779 contagi, come spiega l’Oms sul proprio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) . Nel mondo non vi sono mai stati tanti nuovi positivi come ora Crescono iin tutto il mondo, dove non vi sono mai stati così tanti nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore, infatti, a livello globale, si sono registrati 338.779, come spiega l’Oms sul proprio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

petergomezblog : #Coronavirus, Scozia chiude tutti i locali per 2 settimane. Più di 14mila casi in Uk, oltre 10mila in Spagna. Recor… - RaiNews : Non siamo ancora ai lockdown di marzo e aprile - e tutti assicurano di volerli evitare - ma passo dopo passo divers… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Gran Bretagna oltre 17mila casi in 24 ore. 18mila in Francia: altre 4 città in “massima allerta”. S… - DAXdB : RT @jeperego: #Merkel : „Voglio che alla Germania sia risparmiato uno sviluppo del coronavirus come in altri Paesi dell'UE. È importante r… - jeperego : #Merkel : „Voglio che alla Germania sia risparmiato uno sviluppo del coronavirus come in altri Paesi dell'UE. È im… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania Coronavirus, in Germania boom di nuovi casi. E rischia di avverarsi la "Profezia di Merkel" la Repubblica Svizzera: per chi arriva da quattro regioni d’Italia quarantena obbligatoria

La Svizzera ha incluso nella sua «black list» del coronavirus altre tre regioni italiane ... Così il confinamento obbligatorio riguarda solo (con riferimento alla Germania) chi arriva da Berlino e ...

Formula 1: Mercedes, un altro positivo al COVID-19

Dopo il caso di ieri, un altro membro del team Mercedes in Formula 1 è risultato positivo al test del COVID-19. A confermarlo è stata la stessa scuderia di Brackley, che ha fatto sapere di aver ...

La Svizzera ha incluso nella sua «black list» del coronavirus altre tre regioni italiane ... Così il confinamento obbligatorio riguarda solo (con riferimento alla Germania) chi arriva da Berlino e ...Dopo il caso di ieri, un altro membro del team Mercedes in Formula 1 è risultato positivo al test del COVID-19. A confermarlo è stata la stessa scuderia di Brackley, che ha fatto sapere di aver ...