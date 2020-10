Coronavirus, in Cina zero contagi e boom del turismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella Cina continentale non sono stati registrati nuovi casi di Coronavirus trasmessi a livello locale. Inoltre, in occasione della “settimana d’oro”, i cinesi sono tornati a viaggiare. Non c’è traccia, qui, della temutissima seconda ondata. PhotoCredit: dal web L’incredibile ripresa del turismo In occasione della “settimana d’oro”, ossia questa prima di ottobre, i cinesi sono tornati a spostarsi, e a vivere. In Cina, infatti, sembra che i mesi difficili che il mondo ha appena trascorso – e che non ha ancora superato – siano un lontano ricordo: la vita è stata ripresa da dove era stata interrotta per colpa del Coronavirus. Infatti, negli ultimi giorni 637 milioni di persone sono partite per festeggiare la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nellacontinentale non sono stati registrati nuovi casi ditrasmessi a livello locale. Inoltre, in occasione della “settimana d’oro”, i cinesi sono tornati a viaggiare. Non c’è traccia, qui, della temutissima seconda ondata. PhotoCredit: dal web L’incredibile ripresa delIn occasione della “settimana d’oro”, ossia questa prima di ottobre, i cinesi sono tornati a spostarsi, e a vivere. In, infatti, sembra che i mesi difficili che il mondo ha appena trascorso – e che non ha ancora superato – siano un lontano ricordo: la vita è stata ripresa da dove era stata interrotta per colpa del. Infatti, negli ultimi giorni 637 milioni di persone sono partite per festeggiare la ...

fanpage : Coronavirus, la situazione in Cina: nessun contagio locale e riparte il turismo - sole24ore : C’è un unico paese al mondo dove una quota di popolazione è già vaccinata contro il covid-19 accelerando rispetto a… - Corriere : Ma la Cina pagherà se ha mentito sulla pandemia? | L’inchiesta - AVarignana : Coronavirus, ecco come l’ #economia mondiale crolla e dove la #Cina guadagna @Corriere - vagabonda1973 : Coronavirus Cina, zero contagi e boom del turismo per la 'settimana d'oro' | Sky TG24 -