Coronavirus | in Campania oggi più di 700 nuovi positivi

"Abbiamo molti asintomatici, tra gli oltre 700 positivi che avremo anche oggi, il 90-95% è asintomatico". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, anticipando l'alto numero di positivi al covid19 che verra' annunciato anche oggi. "Queste persone vanno collocate – ha detto – in isolamento domiciliare e non vanno in ospedale. Pero' se si alza l'età media dei contagi dobbiamo aspettarci anche ricoveri ulteriori, con due novita' che non avevamo 6 mesi fa, l'apertura delle scuole e la stagione dell'epidemia influenzale".

