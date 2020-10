Coronavirus in Campania, De Luca avverte: «Con 1.000 positivi al giorno e 200 guariti si chiude tutto» – Il video (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (9 ottobre)Non usa mezzi termini il governatore della Campania Vincenzo De Luca che, alla luce dei dati drammatici degli ultimi giorni, ha fatto sapere che, nel caso in cui si dovesse arrivare a mille positivi al giorno, «si chiude tutto». «Obiettivo è avere equilibrio tra nuovi contagi al Coronavirus e guariti. Ma se abbiamo mille contagi e duecento guariti è lockdown» ha annunciato. Se la situazione dovesse peggiorare, non si escludono «misure drastiche»: «La mia opinione è che già oggi, forse, siamo al punto in cui dovremmo prendere decisioni drastiche. Ma attendiamo ancora, sappiamo che una nuova chiusura generale ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (9 ottobre)Non usa mezzi termini il governatore dellaVincenzo Deche, alla luce dei dati drammatici degli ultimi giorni, ha fatto sapere che, nel caso in cui si dovesse arrivare a milleal, «si». «Obiettivo è avere equilibrio tra nuovi contagi al. Ma se abbiamo mille contagi e duecentoè lockdown» ha annunciato. Se la situazione dovesse peggiorare, non si escludono «misure drastiche»: «La mia opinione è che già oggi, forse, siamo al punto in cui dovremmo prendere decisioni drastiche. Ma attendiamo ancora, sappiamo che una nuova chiusura generale ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,5% Regioni con… - fanpage : Gli ospedali #COVID19 voluti da De Luca sono costati 18 milioni di euro con l'obiettivo di fronteggiare l'epidemia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: 'Oltre 700 nuovi positivi in Campania, il 90-95% è asintomatico' #Coronavirusitalia… - quaranta_vito : RT @CesareSacchetti: De Luca:'700 nuovi positivi in Campania. Il 90-95% è asintomatico.' Il sistema vuole chiudere tutto per la diffusione… - Moon13_me : RT @you_trend: ?? Le 7 Regioni che fra ieri e oggi hanno avuto il record di casi giornalieri di tutta la pandemia sono: ?? Campania ?? Lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Covid, De Luca: "Oltre 700 nuovi positivi in Campania, il 90-95% è asintomatico" TGCOM 5.372 nuovi contagi e l’Iss avverte: la situazione è critica

129.471 e l’aumento dei ricoverati per Covid-19 in terapia intensiva: 29 per un totale di 387. Quanto alla diffusione dei contagi sul territorio la Lombardia è in testa con 983 nuovi casi in un giorno ...

Covid, De Luca: "Con mille casi e 200 guariti al giorno è lockdown"

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ... Poi, commentando le misure prese per contenere il contagio da Covid-19, ha scandito: "Non è repressione, non è fascismo ...

129.471 e l’aumento dei ricoverati per Covid-19 in terapia intensiva: 29 per un totale di 387. Quanto alla diffusione dei contagi sul territorio la Lombardia è in testa con 983 nuovi casi in un giorno ...Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ... Poi, commentando le misure prese per contenere il contagio da Covid-19, ha scandito: "Non è repressione, non è fascismo ...