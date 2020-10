Coronavirus, il piano del Governo: lockdown locali e stop alla movida se aumentano i contagi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Coronavirus, lockdown locali e stop movida se aumentano i contagi: il piano L’Italia che affronta la seconda ondata di Coronavirus con nuove restrizioni, come l’obbligo di mascherina anche all’aperto per tutto il giorno, riparte da un’unica certezza: non ci sarà un nuovo lockdown, come del resto ripete da giorni il premier Giuseppe Conte. Per il resto, vige ancora tanta incertezza, con l’esecutivo che ha deciso di affrontare i problemi settimana dopo settimana, ragionando su nuove misure da adottare per frenare i contagi, nel caso in cui la curva dovesse continuare a crescere in modo quasi incontrollato. Allo studio, ci sono misure come il coprifuoco di pub e ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020)se: ilL’Italia che affronta la seconda ondata dicon nuove restrizioni, come l’obbligo di mascherina anche all’aperto per tutto il giorno, riparte da un’unica certezza: non ci sarà un nuovo, come del resto ripete da giorni il premier Giuseppe Conte. Per il resto, vige ancora tanta incertezza, con l’esecutivo che ha deciso di affrontare i problemi settimana dopo settimana, ragionando su nuove misure da adottare per frenare i, nel caso in cui la curva dovesse continuare a crescere in modo quasi incontrollato. Allo studio, ci sono misure come il coprifuoco di pub e ...

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato questa mattina l'ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di conteni… - RegioneER : #sanitaER #coronavirus dal 19 ottobre in @RegioneER TEST SIEROLOGICI rapidi in FARMACIA. In arrivo anche 2 milioni… - Lspazio1 : Coronavirus, Porro inchioda Galli sui dati reali. La reazione vergognosa del prof (Video) - Ilsognatore13 : RT @francescatotolo: Ieri il 93,5% dei positivi al #COVID19 era in isolamento domiciliare, quindi asintomatici e con sintomi lievi. Smentis… - marcoranieri72 : RT @francescatotolo: Bassetti contro #Conte: “Ho provato a cercare evidenze scientifiche sull’uso della #mascherina all’aria aperta e dei p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus piano Coronavirus nel mondo, in Francia 18000 contagiati in un giorno, scatta il piano d'emergenza in quattro città. Gb, 17.540 casi in 24 ore. Più morti che per influenza e polmonite la Repubblica Coronavirus: registrati 4.458 nuovi casi, come ad aprile, ma i decessi sono 20 volte meno

Ma ad aprile a parità di nuovi casi si avevano tra i 400 e i 600 decessi Continua a fare paura il Coronavirus, eppure la sua letalità ... per l'attività di screening tende a passare in secondo piano.

"Io non rischio" La Croce Rossa ’sbarca’ sui social

L’iniziativa si svolgerà questa domenica, nelle piazze digitali a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, grazie a ‘Io non rischio ... assessore alla protezione civile Luca Piaggi sul Piano di ...

Ma ad aprile a parità di nuovi casi si avevano tra i 400 e i 600 decessi Continua a fare paura il Coronavirus, eppure la sua letalità ... per l'attività di screening tende a passare in secondo piano.L’iniziativa si svolgerà questa domenica, nelle piazze digitali a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, grazie a ‘Io non rischio ... assessore alla protezione civile Luca Piaggi sul Piano di ...