Coronavirus, il monitoraggio settimanale dell’Iss: «La maggior parte dei focolai sono in famiglia» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (9 ottobre)Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di Sanità sono ormai concordi su una cosa: in Italia si osserva un’accelerazione del progressivo peggioramento dell’epidemia da Coronavirus segnalato da dieci settimane. Un peggioramento che ricade sul lavoro svolto dal personale sanitario e che va, quindi, a ingolfare il traffico nelle corsie ospedaliere. Come dichiarato dall’Iss nel monitoraggio settimanale, per la prima volta «si segnalano elementi di criticità significativa relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese». Ci sono poi «importanti segnali di allerta» legati a un aumento della trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, che provoca ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (9 ottobre)Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di Sanitàormai concordi su una cosa: in Italia si osserva un’accelerazione del progressivo peggioramento dell’epidemia dasegnalato da dieci settimane. Un peggioramento che ricade sul lavoro svolto dal personale sanitario e che va, quindi, a ingolfare il traffico nelle corsie ospedaliere. Come dichiarato dall’Iss nel, per la prima volta «si segnalano elementi di criticità significativa relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese». Cipoi «importanti segnali di allerta» legati a un aumento della trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, che provoca ...

