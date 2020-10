Coronavirus, il medico di Trump: «Domani può tenere un comizio in Florida: a breve nuovo test». Nuovo record di contagi nel mondo: quasi 340 mila in un giorno (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel mondo: ultime notizie (8 ottobre)Usa EPA/Yuri Gripas / Un Marine presidia l’ingresso della West Wing della Casa Bianca, mentre il presidente Usa Donald Trump è dentro lo Studio Ovale Donald Trump ha tutte le intenzioni di tornare fisicamente a fare campagna elettorale entro Domani 10 ottobre, mentre la curva delle cifre della pandemia di Coronavirus negli Stati Uniti sta salendo rapidamente verso gli 8 milioni di casi. Secondo i calcoli della Johns Hopkins University, negli Usa i contagi dall’inizio della pandemia sono saliti a 7.605.574, mentre i decessi sono a quota 212.739. La marcia dei contagi secondo i media americani segnerà gli 8 milioni entro il prossimo giovedì, quando Joe Biden si sottoporrà ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel: ultime notizie (8 ottobre)Usa EPA/Yuri Gripas / Un Marine presidia l’ingresso della West Wing della Casa Bianca, mentre il presidente Usa Donaldè dentro lo Studio Ovale Donaldha tutte le intenzioni di tornare fisicamente a fare campagna elettorale entro10 ottobre, mentre la curva delle cifre della pandemia dinegli Stati Uniti sta salendo rapidamente verso gli 8 milioni di casi. Secondo i calcoli della Johns Hopkins University, negli Usa idall’inizio della pandemia sono saliti a 7.605.574, mentre i decessi sono a quota 212.739. La marcia deisecondo i media americani segnerà gli 8 milioni entro il prossimo giovedì, quando Joe Biden si sottoporrà ...

SkyTG24 : Tamponi coronavirus, Fimmg: 'Nel 50% delle province medico di base non può prescriverli' - disinformatico : Scusate, forse non ho capito. Questo medico parla come se il coronavirus potesse ascoltarlo e cambiare tattica in b… - Tg3web : Fa discutere il blitz a sorpresa di Donald Trump fuori dall'ospedale per salutare i propri sostenitori. 'Gesto foll… - filotesa : RT @LGmarangon: 'Il medico personale del presidente Usa ha dato l'ok, in Florida il primo comizio dopo il coronavirus' Eh? Dopo cosa? Perc… - pvsassone : RT @LGmarangon: 'Il medico personale del presidente Usa ha dato l'ok, in Florida il primo comizio dopo il coronavirus' Eh? Dopo cosa? Perc… -