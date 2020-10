Coronavirus, i soggetti a rischio (come me) si giocano tutto nei primi giorni d’infezione. Agiamo con i farmaci giusti (Di venerdì 9 ottobre 2020) La seconda ondata della epidemia di Covid-19 è arrivata. La Campania, purtroppo, stavolta sembra essere tra le prime regioni di Italia per numero di nuovi casi. Io, soggetto ad alto rischio (cancro e diabete), non posso non avere, se non paura, una più che fondata preoccupazione. Devo ringraziare per la possibilità di lavoro in smartworking che mi consente di stare a casa, ma certamente non mi fa piacere tirarmi fuori innanzitutto dalla vita. Studio più di prima: lo strano caso della idrossiclorochina merita senza dubbio una riflessione, in aggiunta a quella sui markers prognostici precoci in corso di pandemia da Covid-19. La storia naturale della infezione da Covid-19, ormai ampiamente descritta dalla letteratura internazionale, sembra ormai ben delineata. Essa passa da una infezione asintomatica o paucisintomatica (80-90% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) La seconda ondata della epidemia di Covid-19 è arrivata. La Campania, purtroppo, stavolta sembra essere tra le prime regioni di Italia per numero di nuovi casi. Io, soggetto ad alto(cancro e diabete), non posso non avere, se non paura, una più che fondata preoccupazione. Devo ringraziare per la possibilità di lavoro in smartworking che mi consente di stare a casa, ma certamente non mi fa piacere tirarmi fuori innanzidalla vita. Studio più di prima: lo strano caso della idrossiclorochina merita senza dubbio una riflessione, in aggiunta a quella sui markers prognostici precoci in corso di pandemia da Covid-19. La storia naturale della infezione da Covid-19, ormai ampiamente descritta dalla letteratura internazionale, sembra ormai ben delineata. Essa passa da una infezione asintomatica o paucisintomatica (80-90% ...

