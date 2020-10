Coronavirus, i dati di venerdì 9 ottobre: 5372 positivi e 28 morti. I tamponi sono stati 129.471 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Continuano a crescere i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (ieri erano stati 4.458), con 28 morti. I tamponi, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 129.471. L'articolo Coronavirus, i dati di venerdì 9 ottobre: 5372 positivi e 28 morti. I tamponi sono stati 129.471 proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Continuano a crescere i contagi dain Italia. Nelle ultime 24 ore iaumentati di 5.372 (ieri erano4.458), con 28. I, secondo idel ministero della Salute,129.471. L'articolo, idi venerdì 9e 28. I129.471 proviene da Il Fatto Quotidiano.

