Coronavirus Francia, nuovo record di casi: oltre 20 mila in 24 ore (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il tasso di positività arriva al 10,4%. Il presidente del consiglio scientifico non esclude lockdown locali. La regola della pentola a pressione: «Si lascia soffiare un po’, si lascia uscire il vapore, poi si richiude, per due o tre settimane, con nuove restrizioni» Leggi su corriere (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il tasso di positività arriva al 10,4%. Il presidente del consiglio scientifico non esclude lockdown locali. La regola della pentola a pressione: «Si lascia soffiare un po’, si lascia uscire il vapore, poi si richiude, per due o tre settimane, con nuove restrizioni»

Parigi, 09 ott 19:57 - (Agenzia Nova) - In Francia sono stati registrati 20.339 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un record dall'inizio dell'epidemia a livello nazionale. Lo ha reso noto ...

Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, la Francia ha registrato più di 20 mila nuovi contagi in 24 ore. Secondo i dati resi noti dall’autorità sanitaria, Santé Publique France, i ...

