Coronavirus, Fontana “Contagio sale, lombardi collaborate” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Al momento la situazione in lombardia é migliore che in altre regioni, ma i numeri sono in crescita”. A parlare e’ il presidente della Regione lombardia Attilio Fontana in un video postato sulla sua pagina ufficiale di Facebook. pc/red Coronavirus, Fontana “Contagio sale, lombardi collaborate” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Al momento la situazione ina é migliore che in altre regioni, ma i numeri sono in crescita”. A parlare e’ il presidente della Regionea Attilioin un video postato sulla sua pagina ufficiale di Facebook. pc/red“Contagiocollaborate” su Il Corriere della Città.

LegaSalvini : LA 'RIVINCITA' DI #FONTANA: L'OSPEDALE COVID IN FIERA APERTO AI MALATI DI ALTRE REGIONI - CorriereCitta : Coronavirus, Fontana “Contagio sale, lombardi collaborate” - Yogaolic : RT @RepubblicaTv: Coronavirus in Lombardia, appello di Fontana ai giovani: 'Numeri aumentano, serve collaborazione': 'Oggi cari lombardi, s… - aperru1 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus in Lombardia, appello di Fontana ai giovani: 'Numeri aumentano, serve collaborazione': 'Oggi cari lombardi, s… - radiolombardia : Coronavirus, Fontana ai giovani: casi in aumento, vi chiedo più attenzione [VIDEO] - -