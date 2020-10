Coronavirus, è strage di pazienti ematologici: il 40% dei contagiati dal Covid è morto (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Italia alle prese con l’epidemia di Coronavirus Sars-CoV-2 è su un crinale sottile che non può essere oltrepassato, se non esponendo a gravi rischi la vita di oltre 33mila persone che ogni anno nel nostro Paese ricevono una diagnosi di tumore del sangue. E’ il monito che arriva dagli esperti della Società italiana di ematologia (Sie), promotrice di uno studio che ha evidenziato “un altissimo tasso di mortalità, pari al 37%, nei pazienti ematologici contagiati da Covid-19 nel periodo febbraio-maggio 2020. Una percentuale 2,4 volte superiore rispetto a quella della popolazione generale che ha contratto il virus, e ben 41,3 volte maggiore rispetto a quella dei malati ematologici osservata nello stesso periodo dello scorso anno, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Italia alle prese con l’epidemia diSars-CoV-2 è su un crinale sottile che non può essere oltrepassato, se non esponendo a gravi rischi la vita di oltre 33mila persone che ogni anno nel nostro Paese ricevono una diagnosi di tumore del sangue. E’ il monito che arriva dagli esperti della Società italiana di ematologia (Sie), promotrice di uno studio che ha evidenziato “un altissimo tasso di mortalità, pari al 37%, neida-19 nel periodo febbraio-maggio 2020. Una percentuale 2,4 volte superiore rispetto a quella della popolazione generale che ha contratto il virus, e ben 41,3 volte maggiore rispetto a quella dei malatiosservata nello stesso periodo dello scorso anno, ...

Con 338.779 nuovi casi nel mondo in 24 ore, e 5.514 nuovi decessi, il Coronavirus ha segnato giovedì un nuovo record di contagi quotidiani: si è trattato del livello più alto mai registrato a livello ...

