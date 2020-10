Coronavirus e nuovi contagi, Guerra (OMS): “Più che delle scuole bisognerebbe preoccuparsi del trasporto pubblico e della movida” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Un nuovo lockdown? Mi auguro francamente di no. Potrebbero essercene di temporanei, molto settoriali e limitati in zone precise dove il focolaio esce dal controllo che abbiamo in questo momento. Ma se continua così, ribadisco, no, mi auguro che non ci sia“: lo ha affermato Ranieri Guerra, vice direttore generale delle iniziative strategiche dell’OMS a margine dei lavori su ‘La sanità post Covid-19’ al teatro Bellini di Catania. “Le scuole in Italia sono in sicurezza, ma inevitabilmente portano a un aumento dei casi perché è una comunità ampia e variegata che si apre e contribuisce in maniera non ragguardevole alla diffusione del virus, ma in modo crescente. Ma io più che sulle scuole andrei a guardare l’intasamento del ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Un nuovo lockdown? Mi auguro francamente di no. Potrebbero essercene di temporanei, molto settoriali e limitati in zone precise dove il focolaio esce dal controllo che abbiamo in questo momento. Ma se continua così, ribadisco, no, mi auguro che non ci sia“: lo ha affermato Ranieri, vice direttore generaleiniziative strategiche dell’OMS a margine dei lavori su ‘La sanità post Covid-19’ al teatro Bellini di Catania. “Lein Italia sono in sicurezza, ma inevitabilmente portano a un aumento dei casi perché è una comunità ampia e variegata che si apre e contribuisce in maniera non ragguardevole alla diffusione del virus, ma in modo crescente. Ma io più che sulleandrei a guardare l’intasamento del ...

petergomezblog : #Coronavirus, i nuovi casi schizzano a 4.458 con 128mila tamponi. Altri 22 malati deceduti. Crescono gli ospedalizz… - petergomezblog : #Coronavirus, 3.678 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 125mila tamponi. Altri 31 decessi. Speranza: “La situazione… - Mov5Stelle : Scaricare #Immuni aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai di coronavirus: l'applicazione - scaricata oltre… - BuonoClaudio : Coronavirus, in Basilicata 22 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: Coronavirus in Europa, 4 mila nuovi casi in Germania. Parigi, allerta per gli ospedali -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi Contagi coronavirus, oggi 4458 casi, come l'11 aprile: cosa è cambiato Corriere della Sera Mercato Auto: tripudio di SUV da gennaio a settembre 2020 in Italia

La pandemia da Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio qualsiasi settore industriale e non, nessuna eccezione nemmeno per il mondo delle auto che forse più di tanti altri ha subito una fortiss ...

Coronavirus: le nuove linee guida per ristoranti e parrucchieri

Nel decreto in vigore dall'8 ottobre 2020 sono inserite le nuove linee guida anti contagio per ristoranti, parrucchieri e centri estetici.

La pandemia da Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio qualsiasi settore industriale e non, nessuna eccezione nemmeno per il mondo delle auto che forse più di tanti altri ha subito una fortiss ...Nel decreto in vigore dall'8 ottobre 2020 sono inserite le nuove linee guida anti contagio per ristoranti, parrucchieri e centri estetici.