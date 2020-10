Coronavirus, due tamponi negativi per Brosio: il giornalista e presentatore tv è guarito, dimesso nella notte (Di venerdì 9 ottobre 2020) Paolo Brosio è guarito dal Coronavirus: il giornalista e presentatore tv italiano, ricoverato da diverse settimane all’l’Istituto clinico Anti Covid Regione Lazio di Roma Casalpalocco per Covid-19 è stato finalmente dimesso. Doppio tampone negativo per Brosio, che ha raccontato sui social la sua gioia: “grazie a Dio, la Madonna Regina Rosario di Pompei, Padre Pio, i medici, agli infermieri e a tutti gli amici dell’Icc Roma Casalpalocco. Il ricovero è terminato ieri sera con due tamponi negativi e la polmonite regredita completamente, ora fra qualche giorno posso tornare al lavoro e in televisione. Dopo 29 tamponi dal 2 settembre ad oggi, fra Roma, Forte dei Marmi e ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Paolodal: iltv italiano, ricoverato da diverse settimane all’l’Istituto clinico Anti Covid Regione Lazio di Roma Casalpalocco per Covid-19 è stato finalmente. Doppio tampone negativo per, che ha raccontato sui social la sua gioia: “grazie a Dio, la Madonna Regina Rosario di Pompei, Padre Pio, i medici, agli infermieri e a tutti gli amici dell’Icc Roma Casalpalocco. Il ricovero è terminato ieri sera con duee la polmonite regredita completamente, ora fra qualche giorno posso tornare al lavoro e in televisione. Dopo 29dal 2 settembre ad oggi, fra Roma, Forte dei Marmi e ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: la Scozia chiude pub, bar e ristoranti per due settimane #covid - MediasetTgcom24 : Coronavirus, positivi due giocatori del Monza: sono asintomatici - Agenzia_Ansa : Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Under 21, a Reykjavik per le qualificazioni ai Campionati Eu… - deva_arg22 : RT @LiveSicilia: Due pazienti dell’ospedale Cervello positivi al Coronavirus - rossin_eleonora : RT @Zanichelli_ed: In questi mesi abbiamo imparato tanto sul #coronavirus #SARSCoV2 #COVID19. In questo nuovo capitolo dello Speciale #Aula… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, due marce su Roma per dire no allo stato d'emergenza La Stampa Covid, il Brasile se la caverà meglio del previsto

Nonostante una gestione dell'emergenza a dir poco superficiale, Bolsonaro consolida la sua popolarità e l'Fmi ha migliorato le stime del Pil 2020: da -9 a -5,8%.

I numeri sul Covid-19, come leggerli, come interpretarli, che cosa ci dicono davvero

Ogni giorno veniamo aggiornati sui dati dell'epidemia, ma per chi non è addetto ai lavori, non è facile orientarsi nei numeri, capire quali sono davvero significativi e perché. Abbiamo chiesto aiuto a ...

