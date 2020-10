Coronavirus, crescono i contagi e il Governo valuta nuove restrizioni per eventi, cerimonie e feste private (Di venerdì 9 ottobre 2020) crescono i contagi per Coronaviru s e il Governo pensa a misure sempre più restrittive . Dopo l'istituzione dell'obbligo delle mascherine si parla di limitazioni agli spostamenti ma anche di una ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020)per Coronaviru s e ilpensa a misure sempre più restrittive . Dopo l'istituzione dell'obbligo delle mascherine si parla di limitazioni agli spostamenti ma anche di una ...

petergomezblog : #Coronavirus, i nuovi casi schizzano a 4.458 con 128mila tamponi. Altri 22 malati deceduti. Crescono gli ospedalizz… - petergomezblog : #Coronavirus, crescono ancora i contagi: sono 2.844 in 24 ore con 118mila tamponi. Altre 27 vittime - caltalive : 'Oggi crescono di quattro unità i ricoveri, aumentano di 259 i positivi. Oltre 7400 tamponi, cui si aggiungono i ta… - marcoluci1 : RT @tg2rai: #Coronavirus, dopo il nuovo balzo dei contagi in #Italia e l'aumento dei ricoveri, crescono le preoccupazioni e i timori per un… - enricofrasca3 : RT @tg2rai: #Coronavirus, dopo il nuovo balzo dei contagi in #Italia e l'aumento dei ricoveri, crescono le preoccupazioni e i timori per un… -