Coronavirus, contagi mai così alti dal 28 marzo: +5.372 in 24 ore su quasi 130mila tamponi (ieri +4.458). Ancora 28 morti – Il bollettino della Protezione civile (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (9 ottobre)Il bollettino del 9 ottobre Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Italia. Stando al bollettino della Protezione civile a fronte di 129.471 tamponi (ieri erano 12.098) i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono +5.372, ovvero ben 1.274 in più rispetto a ieri. Aumentano anche i decessi: +28 per un totale di 36.111 dall’inizio dell’epidemia (ieri erano +22). La Lombardia registra l’aumento più grande: +983 (con 25.623 tamponi), seguita dalla Campania con +769 nuovi positivi (e 9.549 tamponi) e dal Veneto con +595 (14.325). Il numero di persone in terapia ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (9 ottobre)Ildel 9 ottobre Continuano ad aumentare i casi diin Italia. Stando ala fronte di 129.471erano 12.098) i nuoviregistrati nelle ultime 24 ore sono +5.372, ovvero ben 1.274 in più rispetto a. Aumentano anche i decessi: +28 per un totale di 36.111 dall’inizio dell’epidemia (erano +22). La Lombardia registra l’aumento più grande: +983 (con 25.623), seguita dalla Campania con +769 nuovi positivi (e 9.549) e dal Veneto con +595 (14.325). Il numero di persone in terapia ...

