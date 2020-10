Coronavirus, come interpretare i dati di oggi? Analisi, grafici e confronti tra le regioni per capire il reale livello di rischio in Italia (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Si sale ancora (e no, la Lombardia non è tra le regioni più colpite). Alcune cose da fare subito.“, esordisce così il post di Paolo Spada che stasera, nella sua consueta Pillola di Ottimismo su Facebook, commenta i dati di oggi. “Buonasera e ben ritrovati. Ecco i dati salienti di oggi in Italia. Sono 5372 i NUOVI POSITIVI, su 129471 TAMPONI (4,1%) e 77842 PERSONE TESTATE (6,9%). Negli ultimi sette giorni abbiamo avuto in media 3409 nuovi positivi al giorno, ossia +1456 casi al giorno rispetto ai sette giorni precedenti (ieri era +1129). L’aumento percentuale complessivo in questi ultimi sette giorni, rispetto ai sette precedenti, è stato pari al 57,3% (ieri era 62,3%). Siamo a 39,49 nuovi positivi ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Si sale ancora (e no, la Lombardia non è tra lepiù colpite). Alcune cose da fare subito.“, esordisce così il post di Paolo Spada che stasera, nella sua consueta Pillola di Ottimismo su Facebook, commenta idi. “Buonasera e ben ritrovati. Ecco isalienti diin. Sono 5372 i NUOVI POSITIVI, su 129471 TAMPONI (4,1%) e 77842 PERSONE TESTATE (6,9%). Negli ultimi sette giorni abbiamo avuto in media 3409 nuovi positivi al giorno, ossia +1456 casi al giorno rispetto ai sette giorni precedenti (ieri era +1129). L’aumento percentuale complessivo in questi ultimi sette giorni, rispetto ai sette precedenti, è stato pari al 57,3% (ieri era 62,3%). Siamo a 39,49 nuovi positivi ...

