Coronavirus | Cartabellotta spiega l’aumento dei casi con la metafora del fiume che si immette in un lago | “Bisogna evitare che travalichi gli argini”

Per spiegare l'aumento dei contagi e il conseguente rischio per il sistema sanitario di non poter assorbirne gli effetti, il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha fatto ricorso a una metafora: "I nuovi casi settimanali sono come un fiume che si immette in un lago, cioè il totale dei positivi attuali. Se ogni settimana la portata del fiume continua ad aumentare, il bacino del lago si espande sempre di più, fino a raggiungere il punto di rottura". Fuor di metafora, Cartabellotta ha fatto riferimento alla percentuale, stabile da fine luglio, di asintomatici (intorno al 95%), di ospedalizzati (4-5%) e di persone che necessitano della terapia intensiva

