Coronavirus | calcio | rinviata Italia-Islanda Under 21 per due casi positivi

A causa di due casi positivi di Coronavirus, la partita di calcio Under 21 Italia-Islanda è stata rinviata e la delegazione Italiana messa in quarantena. La Uefa ha deciso ufficialmente di rinviare la partita Under 21 tra Islanda e Italia valida per le qualificazioni agli Europei di calcio maschili della categoria.

