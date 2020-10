Coronavirus, boom di casi in Francia e Germania. Ciocca sorprendente: “non hanno il bidet, noi più puliti” (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’epidemia Coronavirus sta allarmando il mondo intero: l’inverno sta tornando e con esso stanno aumentando i casi positivi al Covid-19, dopo un’estate pressocchè ‘tranquilla’. In Francia e in Germania i numeri dei contagi stanno salendo in maniera preocuppante. Arriva dalla tv lombarda una ‘chicca’ che sta facendo il giro del web. L’europarlamentare leghista Angelo Ciocca, a Orario Continuato, si è lasciato andare ad uno sfogo davvero insolito: “voglio lanciare una provocazione. Il popolo italiano è uno dei popoli più puliti. È la verità, lo dico da deputato europeo. Noi siamo più attenti, più puliti rispetto ad altri Paesi europe. Gli altri paesi? hanno delle attenzioni ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’epidemiasta allarmando il mondo intero: l’inverno sta tornando e con esso stanno aumentando ipositivi al Covid-19, dopo un’estate pressocchè ‘tranquilla’. Ine ini numeri dei contagi stanno salendo in maniera preocuppante. Arriva dalla tv lombarda una ‘chicca’ che sta facendo il giro del web. L’europarlamentare leghista Angelo, a Orario Continuato, si è lasciato andare ad uno sfogo davvero insolito: “voglio lanciare una provocazione. Il popolo italiano è uno dei popoli più puliti. È la verità, lo dico da deputato europeo. Noi siamo più attenti, più puliti rispetto ad altri Paesi europe. Gli altri paesi?delle attenzioni ...

