Coronavirus, Bonaccini “Ripristinare cabina regia governo-regioni” (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le Regioni hanno chiesto al governo di “ripristinare la cabina di regia con Regioni, Province e Comuni, la stessa che nei mesi più duri dell’emergenza sanitaria ha garantito il pieno coinvolgimento e la condivisione dei provvedimenti”. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera il presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini.“Un lavoro di confronto e raccordo coi territori indispensabile – aggiunge – per assicurare tempestività, coordinamento, scambio di informazioni. Un lavoro che ha pagato, aggiungerei, se è vero che a febbraio eravamo il Paese più colpito e oggi siamo comunque uno tra i più sicuri al mondo”.(ITALPRESS). Coronavirus, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le Regioni hanno chiesto aldi “ripristinare ladicon Regioni, Province e Comuni, la stessa che nei mesi più duri dell’emergenza sanitaria ha garantito il pieno coinvolgimento e la condivisione dei provvedimenti”. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera il presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano.“Un lavoro di confronto e raccordo coi territori indispensabile – aggiunge – per assicurare tempestività, coordinamento, scambio di informazioni. Un lavoro che ha pagato, aggiungerei, se è vero che a febbraio eravamo il Paese più colpito e oggi siamo comunque uno tra i più sicuri al mondo”.(ITALPRESS)., ...

CorriereCitta : Coronavirus, Bonaccini “Ripristinare cabina regia governo-regioni” - luca_cangemi : #Zaia e #Bonaccini rilanciano brutalmente l' #AutonomiaDifferenziata e la competenza regionale sulla #Sanità. Prop… - OmbrettaBuzzi : #Covid_19 #coronavirus bene ha detto @sbonaccini. Concordo! Tornare indietro un suicidio per l'economia. Dobbiamo e… - 24emilia : Coronavirus. Bonaccini: in Emilia nessun coprifuoco per i locali | 24Emilia - dvaldi1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bonaccini Coronavirus, Bonaccini “Ripristinare cabina regia governo-regioni” Il Dispari Quotidiano Coronavirus, Bonaccini “Ripristinare cabina regia governo-regioni”

Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera il presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. “Un lavoro di confronto e raccordo coi territori indispensabile ...

"Sul covid il governo decida con le Regioni", dice Stefano Bonaccini

Il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni: "Ripristinare la cabina di regia permanente tra Governo, Regioni, Province e Comuni per garantire il pieno coinvolgimento e la condi ...

Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera il presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. “Un lavoro di confronto e raccordo coi territori indispensabile ...Il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni: "Ripristinare la cabina di regia permanente tra Governo, Regioni, Province e Comuni per garantire il pieno coinvolgimento e la condi ...