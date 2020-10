Coronavirus, bollettino del 9 ottobre: aumentano contagi, 5.732, e i morti, 28 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gli aumenti maggiori di casi in Lombardia (983), Campania (757),Veneto (595). La regione con l'incremento minore e' il Molise (11) Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gli aumenti maggiori di casi in Lombardia (983), Campania (757),Veneto (595). La regione con l'incremento minore e' il Molise (11)

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 ottobre: 5.372 nuovi casi e 28 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre: 4.458 nuovi casi e 22 morti - Open_gol : ?? Con +4.458 nuovi casi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 65.952. I… - MagaMagaoz : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 ottobre: 5.372 nuovi casi e 28 morti - marinellazetti : #Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 ottobre 2020: crescono ancora i nuovi contagi (5.372), 28 i decessi.… -