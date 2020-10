Coronavirus, Boccia: “Non possiamo escludere limiti agli spostamenti tra regioni” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Le limitazioni di spostamento tra le regioni non possono essere escluse, non si può escludere nulla in questo momento. Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra le regioni deve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c’è una spia che si accende bisogna intervenire“: lo ha affermato il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “La risalita dei contagi era prevedibile“, “le terapie intensive sono state rafforzate. Questi sono numeri diversi rispetto a quelli di aprile, anche se il virus c’è e bisogna conviverci. Come governo non fissiamo nessuna asticella“. Sui test rapidi ha affermato: “Non è accettabile aspettare ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Le limitazioni di spostamento tra le regioni non possono essere escluse, non si puònulla in questo momento. Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra le regioni deve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c’è una spia che si accende bisogna intervenire“: lo ha affermato il Ministro degli Affari Regionali Francescoa “The Breakfast Club” su Radio Capital. “La risalita dei contagi era prevedibile“, “le terapie intensive sono state rafforzate. Questi sono numeri diversi rispetto a quelli di aprile, anche se il virus c’è e bisogna conviverci. Come governo non fissiamo nessuna asticella“. Sui test rapidi ha affermato: “Non è accettabile aspettare ...

