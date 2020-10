Coronavirus, “basta terrore”: l’infettivologo Bassetti spiega cos’è cambiato “rispetto ai giorni terribili della scorsa primavera” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Appena finito il giro con i miei collaboratori dei pazienti ricoverati con Covid nel reparto malattie infettive. I ricoveri crescono, ma per fortuna anche le dimissioni“: il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti interviene sull’andamento della pandemia di Coronavirus nell’hub regionale per la cura della malattia. “Rispetto ai giorni terribili della scorsa primavera, assistiamo a ricoveri mediamente più brevi, età media (67 anni oggi) leggermente più bassa, malattia più gestibile e letalità praticamente azzerata. Abbiamo ancora qualche caso più complesso, ma questi rappresentano la minoranza. Abbiamo ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Appena finito il giro con i miei collaboratori dei pazienti ricoverati con Covid nel reparto malattie infettive. I ricoveri crescono, ma per fortuna anche le dimissioni“: il direttoreclinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteointerviene sull’andamentopandemia dinell’hub regionale per la curamalattia. “Rispetto aiprimavera, assistiamo a ricoveri mediamente più brevi, età media (67 anni oggi) leggermente più bassa, malattia più gestibile e letalità praticamente azzerata. Abbiamo ancora qualche caso più complesso, ma questi rappresentano la minoranza. Abbiamo ...

