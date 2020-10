Coronavirus, Australia chiude le frontiere: “Riapriremo solo con il vaccino” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Decisione drastica dell’Australia sul Coronavirus: le frontiere interne ed esterne resteranno chiuse fino alla fine del 2021. Questo l’indirizzo politico voluto dal Governo presieduto da Scott Morrison, che non ha intenzione di aprire le frontiere a turisti e studenti Chiuse le frontiere, l’Australia sceglie la linea drastica contro il Coronavirus. Non sarà ammesso l’ingresso … L'articolo Coronavirus, Australia chiude le frontiere: “Riapriremo solo con il vaccino” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Decisione drastica dell’sul: leinterne ed esterne resteranno chiuse fino alla fine del 2021. Questo l’indirizzo politico voluto dal Governo presieduto da Scott Morrison, che non ha intenzione di aprire lea turisti e studenti Chiuse le, l’sceglie la linea drastica contro il. Non sarà ammesso l’ingresso … L'articolole: “Riapriremocon il vaccino” proviene da www.meteoweek.com.

Decisione drastica dell’Australia sul coronavirus: le frontiere interne ed esterne resteranno chiuse fino alla fine del 2021. Questo l’indirizzo politico voluto dal Governo presieduto da Scott ...

Frontiere chiuse per tutto il 2021, quanto meno fino all’arrivo del vaccino. È questa la linea del governo australiano, confermata dal ministro del Tesoro, Josh Frydenberg. Niente turismo, accesso vie ...

Decisione drastica dell’Australia sul coronavirus: le frontiere interne ed esterne resteranno chiuse fino alla fine del 2021. Questo l’indirizzo politico voluto dal Governo presieduto da Scott ...Frontiere chiuse per tutto il 2021, quanto meno fino all’arrivo del vaccino. È questa la linea del governo australiano, confermata dal ministro del Tesoro, Josh Frydenberg. Niente turismo, accesso vie ...