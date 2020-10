Coronavirus | Asl di Latina | “Se il trend prosegue tra due settimane rischio lockdown”

Leggi su dire

(Di venerdì 9 ottobre 2020) LATINA – “E’ ancora tutto gestibile, ma bisogna vedere se la curva dei contagi si ferma oppure continuano a svilupparsi secondo il trend degli ultimi giorni che è preoccupante. Siamo passati da una media di 20 a una di 50 contagi al giorno. Un provvedimento va preso perché il rischio è entrare nella fase autunnale con un elevato numero di casi e non poterli governare. Latina nel quadro della Regione rappresenta la realtà più ‘effervescente’. Con questo trend, in due settimane, che comunque sono indicative, rischiamo un lockdown“. Lo ha detto il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, raggiunto telefonicamente dall’agenzia Dire per fare il punto sul picco dei contagi nella provincia pontina, che ha spinto la Regione Lazio a emanare una prima ordinanza con lo scopo di contenere la circolazione del virus.