Gazzetta_it : Coronavirus, annullata la Parigi-Roubaix. La Spagna valuta lo stato di emergenza. - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Il coronavirus ferma la #ParigiRoubaix. Salta l'edizione del 2020 - Gazzetta_it : Il coronavirus ferma la #ParigiRoubaix. Salta l'edizione del 2020 - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ????? L'edizione 2020 della Parigi-Roubaix, in programma il 25 ottobre, è stata annullata a causa dell'epidemia di #coronavirus… - rtl1025 : ????? L'edizione 2020 della Parigi-Roubaix, in programma il 25 ottobre, è stata annullata a causa dell'epidemia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus annullata

VareseNoi.it

PARIGI (Francia) - Niente Pairgi-Roubaix. Gli organizzatori hanno annunciato il rinvio dell'edizione 2020, la numero 118 della storia, che si sarebbe dovuta svolgere il 25 ottobre, così come la prima ...La Parigi-Roubaix 2020 è stata cancellata! La notizia arriva come una doccia fredda nella mattinata odierna. La celeberrima Classica Monumento, in programma per domenica 25 ottobre, non andrà in scena ...