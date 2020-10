Coronavirus, 5372 nuovi casi. In Campania la situazione è grave e De Luca vuole un secondo Lockdown (Di venerdì 9 ottobre 2020) La situazione relativa al Coronavirus in Campania è allarmante più che mai. Il secondo Lockdown potrebbe essere vicino. I dati del Ministero della Salute relativi alla situazione di oggi ci informano che gli attualmente positivi sono 70.110, +4158 rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore 28 morti che portano il totale a 36.111. Il … L'articolo Coronavirus, 5372 nuovi casi. In Campania la situazione è grave e De Luca vuole un secondo Lockdown proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Larelativa alin&e; allarmante pi&u; che mai. Ilpotrebbe essere vicino. I dati del Ministero della Salute relativi alladi oggi ci informano che gli attualmente positivi sono 70.110, +4158 rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore 28 morti che portano il totale a 36.111. Il … L'articolo. Inla&ee Deunproviene da leggilo.org.

