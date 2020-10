Coronavirus, 40.000 aziende a rischio usura (Di venerdì 9 ottobre 2020) Confcommercio, 40.000 aziende circa sono a rischio usura. Resta alta l’attenzione delle autorità competenti. Sono 40.000 circa, stando alle stime di Confcommercio, le aziende a rischio usura per effetto della crisi economica legata alla’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Confcommercio, 40.000 aziende a rischio usura Secondo Confcommercio, si tratta di “un fenomeno che risulta in crescita e che è ancora più grave, in particolare, nel Mezzogiorno e nel comparto turistico-ricettivo“. Non è una novità il fatto che la situazione venutasi a creare a causa del Coronavirus abbia aumentato l’esposizione delle imprese ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Confcommercio, 40.000circa sono a. Resta alta l’attenzione delle autorità competenti. Sono 40.000 circa, stando alle stime di Confcommercio, leper effetto della crisi economica legata alla’emergenza sanitaria per il. Confcommercio, 40.000Secondo Confcommercio, si tratta di “un fenomeno che risulta in crescita e che è ancora più grave, in particolare, nel Mezzogiorno e nel comparto turistico-ricettivo“. Non è una novità il fatto che la situazione venutasi a creare a causa delabbia aumentato l’esposizione delle imprese ...

Ulteriore balzo dei nuovi casi a fronte di 130.000 tamponi effettuati. Solo in Lombardia 983 casi in più, 769 in Campania. Le vittime sono 28 PRATO — L'epidemia di Covid-19 ha alzato il tiro: sono ...

La CCIAA di Lucca mette a disposizione 900 mila euro a fondo perduto

Sono stati stanziati, come contributi a fondo perduto, 900.000 euro dalla Camera di Commercio di Lucca a sostegno delle micro piccole imprese che hanno sofferto a causa delle misure di contrasto alla ...

