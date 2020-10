Corona virus | Puglia | tasso di ospedalizzazione superiore alla media nazionale Fondazione Gimbe | nella regione è 6 | 6 rispetto a 6 | 5 dell' intero Paese

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Riflettori puntati sull’incremento dei ricoveri da Covid-19. Con ben 8 regioni che registrano tassi diper 100.000 abitanti superiori(6,5). Tra queste lache, in compagnia’Abruzzo, col 6,6, si colloca alle spalle di Lazio (13,9), Liguria (13), Campania (9,2), Sardegna (8,8), Sicilia (7,9) e Piemonte (7,1). Lo sottolinea lanel consueto report settimanale sull’andamentoa pandemia in Italia. Secondo l’organismo indipendente i dati relativi ai pazienti ricoverati con sintomi e in terapia intensiva sono in crescita in tutto ilfine di luglio. Gli ospedalizzati con sintomi sono ...

du00 : @MassimoGalli51 Se l'atmosfera e' inquinata e' inquinata. Non e' che il traffico dei veicoli, il riscaldamento dome… - pressebanknet : Corona dubbing comedy#corona virus - warenconpecas : #VamosChile le dio corona virus al satalite o son meteorito!!! - infoitinterno : Puglia: 8867 positivi a test corona virus, incremento di 248 rispetto a ieri - barbaraescreve : O vírus é igual ao corona ahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahaahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Qualche squillo di troppo in diretta a Piazzapulita . Il telefono suona, il virologo Pierluigi Lopalco è in collegamento e quando lo ...Coronavirus nel mondo, in Francia 18000 contagiati in un giorno, scatta il piano d’emergenza in quattro città. Gb, 17.540 casi in 24 ore. Più morti che per influenza e polmonite Gli Stati Uniti, ...